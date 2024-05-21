رجل يُنهي حياته بعد إزهاق روح زوجته

اشتد الخلاف بين زوجين حتى استحالت العِشرة بينهما، وبدلاً من اتخاذ السُبل الصحيحة لافتراق المسارات، اختار الرجل الغاضب أبشع الطُرق وأكثرها دموية.

أزهق الرجل بيديه حياة زوجته السابقة وأم ابنه، قبل أن يُنهي بنفسه قصته مع الدنيا تاركاً الحسرة والألم للطفل ذو الأظافر الناعمة الذي كُتب عليه اليُتم الأبدي.

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تأتينا القصة المُثيرة من ولاية إلينوي الأمريكية والتي قام فيها بطل القصة الشرير مايكل قام بطعن زوجته المُنفصل عنها ميليسا حتى فارقت الحياة، وأنهى بعد ذلك حياته.

قطرات دم على وثيقة الطلاق

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً بشأن العثور على جثمان ميليسا – 35 سنة وقد تعرضت لطعنات في صدرها خارج منزلها.

وكشفت التحقيقات أن الجريمة وقعت على يد زوجها السابق مايكل – 32 سنة، الذي قام في أعقاب ذلك بطعن نفسه حتى لحق بمصير ضحيته.

الضحية

ويؤمن المحققون أن مايكل قام بمُلاحقة ضحيته خارج منزلها، وكان مُسلحاً حينها بسكين مطبخ، وقام بعد ذلك بطعنها أكثر من مرة أمام أعين الشهود.

وأكدت السلطات على أن ابن الجاني والمجني عليها ذو الثلاثة أعوام كان داخل المنزل أثناء الجريمة.

وكشفت سجلات المحكمة أن الجاني والمجني عليها كانا في الرمق الأخير لعلاقتهما سوياً، وكانت الضحية قد حررت دعوى طلاق في يناير، كما قامت باستصدار أمرين بعدم التعرض بحقه في يناير 2022 ونوفمبر 2023.

وتفتح هذه الوقائع الباب أمام مُناقشة ضرورة إخضاع المُقبلين على الزواج لفحوص عقلية ونفسية للتأكد من قدرتهما على بناء بيت وأسرة.