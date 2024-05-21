طبنجة خرطوش بذخيرة الهيروين..مُستهتر يُسلم نفسه لمصيره المُستحق

لا يرتدع المُجرمون بقصص المُدانين التي تنشرها الصحف يومياً، ولا يُفكر مُخالفو القانون في عواقب ما تُقدم عليه أيديهم، فيُصبح من الطبيعي ألا يستفيقوا سوى في الوقت الضائع حينما لا يفيد الندم.

بطل قصتنا الشرير مُستهتر بكل ما تعنيه الكلمة، ظن أن تعاطيه المواد المُخدرة سيمر مرور الكرام، فوسوس له إبليس نفسه بأن يحوز كذلك سلاحاً نارياً، ليتخلى عنه الشيطان في لحظة الحقيقة ويُقدم للعدالة التي اقتصت منه حقاً وعدلاً.

اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت

اقرأ أيضاً: السم في رشفة القهوة.. رجل يكشف مؤامرة شريكة العُمر ‏

تفاصيل الواقعة

وتعود الواقعة ليوم 29 أكتوبر 2023، وذلك حينما قام ضابط بمباحث قسم مصر القديمة بالتحقق من معلومات وردت إليه بشأن قيام المُتهم مؤمن بحيازة وإحراز مواد مُخدرة وسلاح ناري في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وأذنت النيابة بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه، ونفاذا لذلك الإذن وعقب علم الضابط بمكان تواجد المتهم أمام مسكنه قصده ومعه قوة من رجال الشرطة.

وشاهد الضابط المُتهم وهو يقف أمام العقار الذي يسكنه، فقام بضبطه وبتفتيشه عُثر معه بين طيات ملابسه خلف كمر البنطال الذي يرتديه على سلاحٍ ناري "فرد خرطوش" كما عثر بين طيات ملابسه على كيس به لفافات الهيروين.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المُخدر المضبوط للهيروين المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المُخدرات.

وقد ثبت بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط غير مششخن وسليم وصالخ للاستعمال.

حكم المحكمة

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بحبس المُتهم مؤمن لمدة 6 أشهر عن التهمة الأولى مع تغريمه بمبلغ 10 آلاف حنيه.

وقضت بمُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عن التهمة الثانية.

وأمرت المحكمة بمصادرة الجوهر المُخدر والسلاح الناري المضبوطين، وألزمت المُدان بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار.

وبحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.