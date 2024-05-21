أسعار الفاكهة الصيفية في سوق العبور اليوم

شهدت أسعار الفاكهة الصيفية حالة من الاستقرار صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو بسوق العبور للجملة.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفاكهة اليوم وفق آخر تحديث لموقع سوق العبور. .

سعر الفاكهة اليوم 21-5-2024



وصل سعر المانجو الزبدية من 20 لـ 25 جنيها، وتراوحت المانجو البلدي من 10 لـ 20 جنيها، والمانجو الصديقة من 20 إلى 30 جنيها.

وتتراوح أسعار العنب البناتي الأصفر والأحمر من 15 لـ 30 جنيه، والعنب الأسود يتراوح من 20 لـ 40 جنيه.

وتراوحت أسعار البطيخ الأول (8:10 كيلو) تراوح من 64 لـ 80جنيها، والبطيخ الثاني (6:8 كيلو) من 42 لـ 56 جنيه، والبطيخ الثالث (4:6 كيلو) تراوح من 24 لـ 36 جنيها.

وجاء سعر الرمان من 10 لـ 20 جنيها للكيلو، والموز البلدي تراوح بين 7 لـ 11 جنيها، وتراوحت سعر الفراولة من 12 إلى 22 جنيها، وجاء سعر الخوخ البلدي العريشي من 20 لـ 32 جنيها.

وتراوح سعر كيلو التفاح المصري من 15 إلى 37 جنيها، والتفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 100 جنيه، والتفاح الجولدن والسوري اللبناني من 35 لـ 65 جنيها.

وتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 3 لـ 5 جنيه، واليوسفي من 3 لـ 9 جنيهات للكيلو، وجاء سعر الجوافة ما بين 11 لـ 25 جنيها، وتراوح سعر الكانتلوب من 13 لـ 14 جنيها، والشمام من 11 إلى 16 جنيه، ووصلت أسعار بلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها فيما تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 65 جنيها.

وجاءت أسعار المشمش كالتالي: مشمش عمار من 20 لـ 35 جنيه، ومشمش فيومي من 20 لـ 25 جنيه، والمشمش الصحراوي من 20 لـ 35 جنيه