احذر.. مخاطر الإفراط في تناول الفاكهة

لطالما اعتقدنا أن تناول الفاكهة بكثرة لا يجلب سوى الفوائد فقط للجسم ، وهو ما نفته الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية،حيث قالت أنه يجب على كبار السن عدم الإفراط في تناول الفاكهة لأن ذلك يسبب مشكلات صحية، بما فيها السمنة وداء السكري.

وتشير الخبيرة إلى أن الفركتوز والألياف الموجودة في الفواكه تؤثر في ذلك، وبالإضافة إلى ذلك قد يؤدي تناول كمية كبيرة منها إلى الإصابة بالكبد الدهني، لأن الكبد سيحاول تعويض كمية الفركتوز ولن يتمكن من أداء وظيفته بشكل طبيعي. والتأثير السلبي الآخر للفواكه الزائدة في النظام الغذائي هو الحساسية.

وتقول: "غالبا ما تتطور الحساسية من الفواكه، وخاصة ذات اللون الأحمر. بالطبع كمية صغيرة منها قد لا تسبب أي شيء، ولكن الزائدة قد تسبب ذلك. لذلك يجب تناول كل شيء باعتدال".

ووفقا للطبيبة، في سن الشيخوخة، عند عدم وجود موانع، يمكن تناول حبتين من الفاكهة يوميا فقط - في الصباح وبعد الغداء.

ويذكر أن خبراء منظمة الصحة العالمية والمؤسسة الدولية لبحوث السرطان، قدموا توصياتهم بضرورة تناول حوالي 400 غرام من الفواكه والمكسرات والبقوليات والخضروات يوميا، مقسمة إلى خمس حصص. ويشمل هذا المعيار اليومي العصائر والفواكه المجففة أيضا.