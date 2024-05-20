حارق الإخوان.. أحمد موسى يتغنى بوطنية محمد صلاح بسبب علم مصر (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن سبب تصدر محمد صلاح التريند؛ يعود إلى ظهوره مع ابنته “مكة” اليوم، والتي كانت تضع علم مصر على ظهرها في أثناء وجودها على أرضية معلب الأنفيلد، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق الريدز.

الجماعات الإرهابية حرقاهم الصورة

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم: «الجماعات الإرهابية حرقاهم الصورة، دي صورة محمد صلاح بعلم مصر؟.. دا محمد صلاح؟».

وأضاف موسى، أن المدرب الألماني يورجن كلوب، كانت آخر مباراة له مع الريدز، أمس الأحد، وقام باحتضان محمد صلاح، وسط حالة من الحزن على رحيله من تدريب الريدز.

وتابع أحمد موسى: «كل واحد يرفع علم بلده، الصورة دي فخر محمد صلاح رفع علم بلده اللي مفيش غيره، دا محمد صلاح اللي كلنا بنعرفه، دلوقتي عرفنا ليه بيكرهوا صلاح أو أي حد بيحب مصر أو يدافع عنها، لجان التنظيم الإخواني المجرم بيكرهوا أي حد بيحب بلده».

وأشاد أحمد موسى باللاعب المصري بسبب موقفه الرائع في نهاية الموسم وظهوره بعلم مصر، معقبًا: «مستنينك يا صلاح الماتش الجاي مع المنتخب، علشان حلم التأهل لمونديال 2026».

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهئنة لجماهير نادي الزمالك بعد التتويج بلقب الكونفدرالية، مشيرًا إلى أنه الفريق الأبيض حقق اللقب في وجود الجماهير على استاد القاهرة، موجهًا الشكر لـ وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة التي ساهمت في الخروج بالشكل اللائق للمواجهة الختامية في البطولة القارية.

وقال وزير الرياضة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "إن شاء الله سنفرح يوم السبت المقبل بتتويج الأهلي بدوري الأبطال، وفي شهر يونيو نتمنى أن باقتراب منتخب مصر من الصعود لكأس العالم، وفي الفترة الأخيرة كنا نسعد بالبطولات في الألعاب الفردية، لكن كرة القدم دائمًا (مزاج عام) ونتمنى أن نستمر في إسعاد الجمهور".

وأضاف: "الأمور جيدة جدًا حاليًا، ونتمنى الاستمرار في حضور الجماهير بالسعة كاملة، وبدأنا في مباريات الدوري بـ30 ألف مشجع لاستاد القاهرة، ونتمنى زيادة السعة كاملة في كل البطولات المحلية والقارية".

وأكمل: "الدولة المصرية لها دور كبير في تطوير الرياضة، وهناك مشروعات جيدة رائعة ومنها ملاعب العاصمة الإدارية، مصر تشهد العديد من المشروعات الضخمة حاليا في شتى المجالات، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصر دولة علم وعمل وحلم وأمل".

وزاد: "نسعى لزيادة المشروعات الرياضية لزيادة قاعدة الممارسة، وايضا ذلك يعطي انطباع جيد عن مصر في الخارج، وشكل استاد القاهرة والحضور الجماهيري يعبر أيضا عن الحالة الجيدة، وسط تعاون كبير من الجميع سواء اتحاد الكرة أو الرابطة مع وزارات الرياضة والداخلية ومديرية الأمن، وضعنا نظام معين للدخول إلى الملاعب ولا نريد لأحد أن يخترق ذلك، وهو نموذج موجود في العالم كله، وشاهدنا اليوم نموذجا رائعا من الجمهور في لقاء الزمالك ونهضة بركان، وأيضا سوف نشاهد نفس الشكل في لقاء الاهلي والترجي".

وواصل: "أصبح هناك نظام جيد في الدخول إلى استاد القاهرة وكل الملاعب، والاستاد هيئة عظيمة منذ انشائه في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وحدث تطوير له على مراحل كثيرة في 2019 ثم 2021، وغدًا سوف نعلن في مؤتمر صحفي عن تدشين (مول تجاري) في استاد القاهرة، وأيضا محطة خدمات للمونريل، وهناك استثمارات أخرى بعوائد 3 مليار جنيه، وهناك مشروعات أخرى وتطوير كبير".

وأضاف: "كنا في اجتماع اليوم مع وزارة التخطيط وتم مناقشة كيفية إدارة المدينة الاولميبية الجديدة، وهناك تطور واضح في المفاهيم، من أجل الاستثمارات الرياضية، واستاد القاهرة اصبح يستضيف العديد من المباريات، وهناك لائحة مالية للاستاد، وكل نادي يدفع مبلغ معين من أجل خوض مبارياته".

وأتم: "محمد صلاح سيكون موجودًا في معسكر منتخب مصر القادم، واتحاد الكرة ارسل استدعاء للاعب من نادي ليفربول الانجليزي، وكل الامور جيدة، واتمنى ان يدعم الجمهور المنتخب الوطني، وهنا دور الاعلام في ضرورة تحفيزهم من أجل تشجيع اللاعبين للوصول لكأس العالم".

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