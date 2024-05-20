اتغدى يا فقير.. مطعم سوري شهير يثير غضب المواطنين بعد إعلانه الأخير (تفاصيل)

تسبب إعلان لأحد المطاعم السورية المعروفة بمصر في إثارة بلبلة بين رواد السوشيال ميديا، وذلك بعد أن قام بنشر إعلان له على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي لاحد وجباته الجديدة وعلق على صورة الوجبة:" تعال خد عرض النص متر شاورما لحم وفتة فراخ اتغدى بيه يا فقير".

وهو ما تسبب في غضب بين الأشخاص لإستخدام كلمة" فقير" واصفين ذلك بالوقاحة والإهانة للأشخاص محدودي الدخل وللشعب المصري ، لتنطلق حملة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي تندد بإعلان المطعم المعني، وتستنكر تعبيره.



وعلق عدد كبير من النشطاء وكانت أبرز التعليقات كالآتي:"مصدقتش البوست إلا لما شوفته بعينيا.. بتقول تعال اشتر يا فقير.. إيه أسلوب التسويق ده؟"، " أسلوب رخيص في الإعلانات خسرت بيه ناس كتير وأنا أولهم".

وبالرغم من الجدل إلا أنه لم يصدر من المطعم أي توضيح للإعلان أو رد على حملة الهجوم عليه، رغم مرور أكثر من يوم على الإعلان.

أحد فروع المطعم بمنطقة حلوان وذلك بعدما ثبت فى تقرير تابع لوزارة الصحة بمكتب حلوان بأن المأكولات المقدمة للمواطنين من خلاله غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك عقب أخذ عينات من المأكولات المقدمة للمواطنين.