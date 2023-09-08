وجبات وسط القبور (أغرب المطاعم في العالم)

طاولة الأموات ومطاعم وسط القبور، واحدة من أغرب المطاعم على مستوى العالم، ليس الغريب في أن هذه المطاعم تكون وسط القبور ويجلس الزبون ليتناول الوجبة بجانب توابيت الموتى، إلا أن الغريب في أن هناك الكثير من الزبائن التي تريد وتبحث عن تناول الأكلات وسط توابيت الموتى.

سباق المطاعم والمحلات الشهيرة

"مطعم الحظ السعيد"، المطعم الوحيد على مستوى العالم يجعل للزبائن الفرصة في تناول الوجبات الشهية بجانب الموتى و"توابيت" لأشخاص موتى بالفعل، و مطعم "حظ سعيد" هو اسم المطعم الذي يبحث زبائنه في الحصول على الوجبات، حيث إن تلك الفكرة الغريبة جذبت كثير من الهنود، إذ يعتبرون تناول الطعام رفقة الموتى من الطقوس الجالبة للحظ بالنسبة لسكان الهند.

تتسابق المطاعم والمحلات الشهيرة لجذب أكبر عددا من العملاء والزبائن من خلال أفكار تسويقية بدرجة عالية من الإتقان، وفكرة تسويقية لا تقدر بثمن واحترافية، إذْ إنه يبحث مسئول العلاقات والتسويق في كل المطاعم والشركات في تقديم فكرة ترويجية لجذب عدد أكبر من الزبائن، ومن هذا المنطق، أعلن أحد المطاعم بالقاهرة من خلال صفحته على "فيسبوك"، عن تناول بيتزا بالمجان.

بيتزا بالمجان.. عرض غريب من مطعم بالقاهرة:

وبـ"كل بيتزا وخلي الورثة يدفعوا الحساب"، كانت الحملة التسويقية لأحد مطاعم بيع البيتزا في القاهرة، واحدة من الأمور التي تبدو كأنها غريبة، إلا أنها حقيقة، وهو إتاحة أحد المطاعم لزبائنه شراء البيتزا دون دفع أي مقابل مادي، ولكن يتم التوقيع فقط على عقد اتفاق بينه وبين صاحب المطعم.

إعلان بيع البيتزا

نشر أحد المطاعم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فكرة من أجل الترويج لمنتجه، وكتب: "اشتري البيتزا الآن وخلي الورثه يدفعوا الحساب من تركتك بعد وفاتك.. العرض مقدم إلى 20 عميلًا.. يمكنك شراء البيتزا الآن وكتابة وصية وعقد اتفاق أنه سيتم دفع الحساب بعد وفاتك، إذْ سيقوم ورثتك الشرعيين قبل تقسيم التركة بدفع الحساب".