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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح أساسيًا بتشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يتقابل فريق الكرة الاول بنادي ليفربول، مساء اليوم الأحد، في آخر مبارياته بالموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ولفرهامبتون.

 

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي


حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.

 

وحقق ليفربول المركز الثالث في جدول البطولة، بعدما كان ينافس سابقًا على اللقب رفقة مانشستر سيتي وآرسنال، إلا أن آماله قد انتهت.

 

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