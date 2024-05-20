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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

النائبة مي مازن تهاجم تطبيقات النقل الغير ملتزمة .. لن يمر خطأ بدون محاسبه

مى مازن
مى مازن

هاجمت النائبة مي مازن عضو مجلس النواب تكرار حوادث شركات النقل الذكي ، مؤكدة بأن حياة ابنائنا فوق كل اعتبار وان الدولة المصريه في الجمهوريه الجديدة لن يكون بها مختلفة للقانون ولن يمر اي خطأ بدون محاسبة.

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واعترضت النائبة مي مازن، خلال عرضها طلب إحاطة المقدم منها بشأن حوادث على ما ذكره مدير شركة أوبر قائلة: «ذكرت توصيات اللجنة التي صدرت في مارس الماضي ولم تنفذ منها شيئا ولا يوجد تفعيل لزر الاستغاثة، كما تم التوصية به من قبل، ومتهمة الشركة بالاكتفاء بإرسال السائق لصورة سيلفي، وموديل السيارة على الأبليكيشن وفقط».

 

و أضافت «مازن»: «مسئول الشركة بيقول آسف على ما حدث في واقعة حبيبة الشماع، آسف على إيه؟ دي روح راحت، منذ اجتماع اللجنة معكم في مارس الماضي وحتى الآن لا يوجد أية تحرك، لدينا 5 حوادث لسيارات الشركة، اثنين توفوا والباقي وقائع تحرش.

 

وطالبت النائبة بإغلاق تطبيق أوبر في مصر متابعة: «نقفل التطبيق لو لم تثبتوا كفاءتكم والثقة فيكم مرة أخرى»

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