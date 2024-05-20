64% من المصريين بيستخدموه
اتصالات النواب: حوادث النقل الذكي مرفوضة وقرراتنا واجبة النفاذ
أكد النائب احمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أزمات شركات النقل الذكي تهم الشارع المصري وأكثر من أكثر من 64% من المصريين بيستقلوا سيارت نقل الركاب التابعة للنقل الذكي، وهو أمر مهم لابد من مراجعة عملهم ، مؤكداً بأن ماحدث من حوادث متكررة هو أمر فوض ولا يمكن القبول به .
وأشار إلى أن البرلمان في الوقت ذاته داعم لتوجهات الدولة المصريه في دعم الاستثمارات بشكل كبير .
واضاف بدوي خلال اجتماع اللجنه اليوم بأن بأن الاجتماع سيخرج بقرارات واجبه النفاذ علي جميع الشركات وليس شركه اوبر ، وسيتم تنفيذ القرارات خلال 48 ساعه حفاظا علي أرواح المصريين .
وشدد بدوي بأن البرلمان مهتم بجميع التشريعات التي تتواكب مع التطور الذي طرأ علي العالم من تحديث لمنظومه النقل ، ونحن ليس بصدد مناقشة واقعه معينه ولكن بصدد منظومه معينه لابد أن يكون لها ضابط و رابط مشيرا بأن اوبر الاكثر انتشاراً في مصر ووصل عدد الكباتن الي 250 الف كابتن تغطي جميع أنحاء الجمهورية.