استمرار الموجة الحارة.. درجات الحرارة في المحافظات اليوم
درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم..تستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد اليوم الاثنين الموافق 3 يونيو، حيث أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس شديد الحرارة، معتدل ليلًا.
درجات الحرارة اليوم 3-6-2024
نرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة بعدد من المدن والمحافظات اليوم الاثنين..
درجة الحرارة في القاهرة .. 24 و 37
درجة الحرارة في الإسكندرية .. 22 و 30
درجة الحرارة في الزقازيق .. 23 و 37
درجة الحرارة في المنصورة .. 22 و 35
درجة الحرارة في طنطا .. 23 و 36
درجة الحرارة في دمياط .. 22 و 30
درجة الحرارة في بورسعيد .. 23 و 31
درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 21 و 37
درجة الحرارة في السويس .. 21 و 37
درجة الحرارة في العريش .. 20 و 32
درجة الحرارة في رفح .. 19 و 30
درجة الحرارة في رأس سدر .. 23 و 35
درجة الحرارة في نخل .. 16 العظمى 35
درجة الحرارة في سانت كاترين .. 15 و 33
درجة الحرارة في الطور .. 26 و 38
درجة الحرارة في طابا .. 23 و 36
درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 27 و 40
درجة الحرارة في الفيوم .. 25 و 39
درجة الحرارة في العلمين .. 21 و 31
درجة الحرارة في مطروح .. 21 و 29
درجة الحرارة في السلوم .. 23 و 31
درجة الحرارة في سيوة .. 25 و 39
درجة الحرارة في الغردقة .. 28 و 39
درجة الحرارة في مرسى علم .. 27 و 40
درجة الحرارة في بنى سويف .. 23 و 39
درجة الحرارة في المنيا .. 24 و 39
درجة الحرارة في أسيوط .. 26 و 40
درجة الحرارة في سوهاج .. 27 و 42
درجة الحرارة في قنا .. 28 و 45
درجة الحرارة في الأقصر .. 27 و 44
درجة الحرارة في أسوان .. 29 و 45
درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 28 و 44
درجة الحرارة في أبو سمبل .. 30 و 43
درجة الحرارة في شلاتين .. 28 و 38
درجة الحرارة في حلايب .. 27 و 36
درجة الحرارة في أبو رماد .. 28 و 38
درجة الحرارة في رأس حدربة .. 27 و 35