استمرار الموجة الحارة.. درجات الحرارة في المحافظات اليوم

درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم..تستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد اليوم الاثنين الموافق 3 يونيو، حيث أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس شديد الحرارة، معتدل ليلًا.

درجات الحرارة اليوم 3-6-2024

نرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة بعدد من المدن والمحافظات اليوم الاثنين..

درجة الحرارة في القاهرة .. 24 و 37

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 22 و 30

درجة الحرارة في الزقازيق .. 23 و 37

درجة الحرارة في المنصورة .. 22 و 35

درجة الحرارة في طنطا .. 23 و 36

درجة الحرارة في دمياط .. 22 و 30

درجة الحرارة في بورسعيد .. 23 و 31

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 21 و 37

درجة الحرارة في السويس .. 21 و 37

درجة الحرارة في العريش .. 20 و 32

درجة الحرارة في رفح .. 19 و 30

درجة الحرارة في رأس سدر .. 23 و 35

درجة الحرارة في نخل .. 16 العظمى 35

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 15 و 33

درجة الحرارة في الطور .. 26 و 38

درجة الحرارة في طابا .. 23 و 36

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 27 و 40

درجة الحرارة في الفيوم .. 25 و 39

درجة الحرارة في العلمين .. 21 و 31

درجة الحرارة في مطروح .. 21 و 29

درجة الحرارة في السلوم .. 23 و 31

درجة الحرارة في سيوة .. 25 و 39

درجة الحرارة في الغردقة .. 28 و 39

درجة الحرارة في مرسى علم .. 27 و 40

درجة الحرارة في بنى سويف .. 23 و 39

درجة الحرارة في المنيا .. 24 و 39

درجة الحرارة في أسيوط .. 26 و 40

درجة الحرارة في سوهاج .. 27 و 42

درجة الحرارة في قنا .. 28 و 45

درجة الحرارة في الأقصر .. 27 و 44

درجة الحرارة في أسوان .. 29 و 45

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 28 و 44

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 30 و 43

درجة الحرارة في شلاتين .. 28 و 38

درجة الحرارة في حلايب .. 27 و 36

درجة الحرارة في أبو رماد .. 28 و 38

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 27 و 35