الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استمرار الموجة الحارة.. درجات الحرارة في المحافظات اليوم

طقس اليوم
طقس اليوم

درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم..تستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد اليوم الاثنين الموافق 3 يونيو، حيث أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس شديد الحرارة، معتدل ليلًا.

درجات الحرارة اليوم 3-6-2024

نرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة بعدد من المدن والمحافظات اليوم الاثنين..

درجة الحرارة في القاهرة .. 24 و 37

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 22 و 30

درجة الحرارة في الزقازيق .. 23 و 37

درجة الحرارة في المنصورة .. 22 و 35 

درجة الحرارة في طنطا .. 23 و 36

درجة الحرارة في دمياط .. 22 و 30

درجة الحرارة في بورسعيد .. 23 و 31

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 21 و 37

درجة الحرارة في السويس .. 21 و 37

درجة الحرارة في العريش .. 20 و 32

درجة الحرارة في رفح .. 19 و 30

درجة الحرارة في رأس سدر .. 23 و 35

درجة الحرارة في نخل .. 16 العظمى 35

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 15 و 33

درجة الحرارة في الطور .. 26 و 38

درجة الحرارة في طابا .. 23 و 36

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 27 و 40

درجة الحرارة في الفيوم .. 25 و 39

درجة الحرارة في العلمين .. 21 و 31 

درجة الحرارة في مطروح .. 21 و 29

درجة الحرارة في السلوم .. 23 و 31

درجة الحرارة في سيوة .. 25 و 39

درجة الحرارة في الغردقة .. 28 و 39

درجة الحرارة في مرسى علم .. 27 و 40

درجة الحرارة في بنى سويف .. 23 و 39

درجة الحرارة في المنيا .. 24 و 39

درجة الحرارة في أسيوط .. 26 و 40

درجة الحرارة في سوهاج .. 27 و 42

درجة الحرارة في قنا .. 28 و 45

درجة الحرارة في الأقصر .. 27 و 44

درجة الحرارة في أسوان .. 29 و 45

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 28 و 44

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 30 و 43

درجة الحرارة في شلاتين .. 28 و 38

درجة الحرارة في حلايب .. 27 و 36

درجة الحرارة في أبو رماد .. 28 و 38

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 27 و 35

 

الجريدة الورقية