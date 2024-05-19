لماذا تنحي محامي سائق أوبر المتهم عن الدفاع عنه؟ تفاصيل

تنحي المحامي محمد جمال الدين، دفاع سائق أوبر"المتهم حسين.ا، بخطف ومحاولة اغتصاب فتاة التجمع، عن الدفاع عن المتهم لأسباب شخصية.

وقال دفاع سائق أوبر فى تصريحات صحفية أن تنحيه عن الدفاع عن سائق أوبر، لا علاقة له بالقضية أو بشخص المتهم، وإنما لأسباب تخصه بشخصه.

ومن جانبها قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس سائق أوبر المتهم في واقعة فتاة التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في واقعة اتهامه بخطف ومحاولة اغتصاب فتاة التجمع، داخل سيارته اثناء توصيلها من منطقة التجمع لمدينة الشيخ زايد.

وأثبت التقرير الطبي لحالة نبيلة عوض فتاة التجمع، ضحية سائق أوبر الذي خطفها وحاول الاعتداء الجنسي عليها واغتصابها، استقرار الحالة الصحية للمجني عليها.

وكشف التقرير عن قطع وجرح غائر باليد اليمنى أدى لاحتياج المجني عليها لعمل عملية فورية، كما أثبت التقرير وجود وتر تم قطعه بآلة حادة، ووجود خلل في الضفيرة العصبية باليد اليسرى بشكل كامل.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد وقيام السائق بمحاولة خطفها واغتصابها.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق عمره 24 سنة، حاصل على دبلوم زراعة وأن الفتاة استقلت معه السيارة من أمام الجامعة الأمريكية بالتجمع لتوصيلها إلى منطقة الشيخ زايد ولكن في أحد الشوارع الفارغة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان قام المتهم بمحاولة إنزال الفتاة والتعدي عليها جنسيا، وأضافت الفتاة أنها استغاثت بالمواطنين ففر هاربا.

قالت شقيقة ضحية سائق أوبر: "صدمة خطف أختي ومحاولة اغتصابها كانت رهيبة ومأساوية، احنا لقينا أختي مرمية في الصحراء وملفوفة بالبطانية".

وأضاف: "أختي كانت رايحة فرح في زايد، ومكنتش قادرة تسوق العربية فأنا طلبت لها من تليفوني أوبر علشان تروح وترجع علطول، ومكنتش متخيلة يحصل لها زي اللي حصل لفتاة الشروق".

ولفتت إلى أن الغريب في الأمر طلب سائق أوبر رقما خارجيا للتواصل معه وهذا مسجل عبر تطبيق أوبر، من أجل تسهيل عملية التواصل وهذا أمر مخالف للعملية، وتبين أنه فخ يتم نصبه لأختي واستدراجها من أجل اغتصابها.

وأردفت: "سائق أوبر أخذ أختي على منطقة في الصحراء وبعدين وقف العربية وقتها كانت تستمع للقرآن الكريم في سماعة الأذن، وفجأة أوقف العربية وقال لها أنا عطشان جدا بس المياه في شنطة العربية فسمحت له بشرب الماء ليفاجئها بغلق السيارة عليهما، وفرد كرسي القيادة على الكنبة من أجل اغتصابها".

تهديد سائق أوبر لسيدة التجمع بهدف اغتصابها

وتابعت: "هددها باَلة حادة تشبه الكاتر أنها حال لم تخضع له ويغتصبها سيقوم بقلتها، ولكنها ظلت تقاوم، ليضع الكتر على رقبتها ولكنها أفلتت من الكتر وظلت تقاوم بقدميها لإبعاده عنها".

وأكملت: "أختي ظلت تقاوم سائق أوبر وقالت له أنت هتموتني بس مش هتلمسني ومسكت الآلة الحادة اللي كان بيهددها بيها، ولكنها تعرضت لكدمات في جسمها ونزيف في الذارعين والرقبة خلال عملية المقاومة".

بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وجار مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



