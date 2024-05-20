بمشاركة 250 طالب.. الذكاء الإصطناعي وريادة الأعمال ندوة علمية بجامعة سوهاج

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، ندوة عن الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وذلك لتوعية الطلاب بالتكنولوجيا الحديثة و تأثيرها علي سوق العمل، بحضور كلاً من الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور محمد عبداللاه المدرس بكلية التكنولوجيا و التعليم، وعدد من الطلاب من مختلف الكليات، وذلك بمقر القاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة تهدف الي بناء قدرات الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي واستغلال الإمكانيات العلمية في ظل هذا التطور التكنولوجي، مؤكداً علي اهمية اكتساب المهارات التكنولوجية في مختلف التخصصات التي تخدم العملية التعليمية.

وأضاف الدكتور علاء غالب، أنه تم تعريف الطلاب على أخر المستجدات في تكنولوجيا المعلومات وتوعيتهم بمتطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة، وأهمية الربط المستمر مع الصناعة، إلى جانب التطرق إلى عدد من الموضوعات المهمة والمطلوبة في سوق العمل وأهمها الذكاء الاصطناعي، والفرق بين الآلة والتعلم العميق، والرؤية الحاسوبية في الصناعة، وذكاء الأعمال، مشيراً إلى أنه شارك بالندوة ٢٥٠ طالب وطالبه من مختلف الكليات.

وأوضح كلاً من الدكتور الحسيني شربيني المدرس بكلية التجارة، والمهندس محمد البياع المدرب الدولي المعتمد من كامبريدج بإنجلترا والمحاضرين بالندوة، إنه تمت مناقشة محور الذكاء الاصطناعي و تأثيره علي جميع المجالات وكيفية الإستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت حديث العالم، بالإضافة إلى أنه تم عرض شرح مفصل عن ريادة الأعمال ومتطلبات سوق العمل وتأثير الريادة عليه و علاقتها بالتكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أنه تم توزيع ٢ جهاز لاب توب للطلاب المتفوقين علمياً.