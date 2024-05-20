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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

"الأسرة " تنظر استئناف إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات توأم الفنانة زينة

احمد عز وزينة
احمد عز وزينة

تنظر محكمة الأسرة، اليوم الاثنين، استئناف الفنان أحمد عز على قرار إلزامه بدفع 23 ألفًا و304 جنيهات إسترلينية، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.

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كانت محكمة استئناف عالي الأسرة، أصدرت حكما بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.
وأقامت زينة دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من أحمد عز، وقدم دفاع زينة خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم “الممر” و"أبو عمر المصري" والحملات الإعلانية التي يقوم بها.
 

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