الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"فركش".. أحمد عز يعلن انتهاء تصوير فيلم "ولاد رزق 3"

فيلم ولاد رزق 3
فيلم ولاد رزق 3

انتهى النجم أحمد عز، من تصوير فيلمه الجديد "ولاد رزق 3"، ومن المقرر طرح الفيلم في موسم عيد الأضحى.

 

ونشر أحمد عز عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "فركش فيلم ولاد رزق 3 القاضية، تم على خير ربنا، يكتب لينا النجاح، إن شاء الله أحمد عز، وعمرويوسف، والمخرج طارق العريان".

فيلم ولاد رزق 3

أبطال فيلم "ولاد رزق.. القاضية"

يشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق.. القاضية" كل من عمرو يوسف، وكريم قاسم، وآسر ياسين، وسيد رجب، وكوكبة من النجوم، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وفي سياق مختلف، يستعد أحمد عز إلى استئناف تصوير فيلمه الجديد "فرقة الموت" عقب انتهائه من تصوير "ولاد رزق.. القاضية"، ومن المتوقع عرض الفيلم في نهاية العام الجاري.

 

أبطال فيلم "فرقة الموت"

ويشارك في بطولة فيلم "فرقة الموت"، منة شلبي، وآسر ياسين، ومحمود حميدة، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، وعصام عمر وآخرين، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء.

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الجريدة الورقية