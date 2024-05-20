امتحانات الشهادة الإعدادية .. طلاب كفر الشيخ يؤدون اليوم امتحاني الجبر واللغة الإنجليزية

تستقبل مدارس مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الاثنين 20 مايو، 61319 طالبًا وطالبة موزعين على 343 لجنة امتحانية لأداء الامتحانات فى مادتي الجبر واللغة الإنجليزية، وذلك ضمن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، في البيان لها، أنه جرى الانتهاء من جميع التحضيرات اللازمة للامتحانات، بتعاون وثيق مع مديرية الأمن بكفر الشيخ ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، لتوفير بيئة آمنة وملائمة للطلاب، إذ جرى تأكيد توفير أعلى معايير السلامة والصحة، عبر تطهير وتعقيم جميع اللجان الامتحانية، لضمان الوقاية من أية مخاطر صحية قد تهدد الطلاب أو العاملين خلال هذا الامتحانات.

امتحانات الشهادة الإعدادية هى حجر الزاوية في مسيرة الطلاب التعليمية، إذ تمهد لهم الطريق نحو المرحلة الثانوية واختيار مساراتهم المستقبلية، وكذلك يسود حالة من الترقب والحماس بين الطلاب وأهاليهم في انتظار النتائج، التي ستحدد الكثير من توجهاتهم المقبلة

ومن جانبه أكد الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، أن لجان مديرية التربية والتعليم تابعت تجهيزات اللجان وقطاعات الكنترولات، وأن الامتحانات ستتم تحت إشراف مشرفي القطاعات وجلال فوزي السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وفرج رياض، رئيس شئون الطلبة والإمتحانات.

