فوز 3 طلاب بالتربية الخاصة بكفر الشيخ بميداليات على مستوى الجمهورية في ألعاب القوى

أعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن حصد فريق التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، 3 ميداليات على مستوى الجمهورية، ببطولة ألعاب القوى للتربية الخاصة" التربية الفكرية، والتي أقيمت بالمدينة الشبابية بورسعيد، مقدما التهنئة للطالبين الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية، والبرونزية،ولأسرهم، ولمشرفيهم، والدكتورة رحاب رشاد، مديرة إدارة التربية الخاصة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، فازت الطالبة منة احمد سعيد، بالميدالية الذهبية، في الوثب الطويل، والطالبة صابرين رضا شعبان، بالميدالية الفضية " عدو 100م "، والطالب أحمد الذكير، بالميدالية البرونزية "وثب طويل "، وأنه جرى تكريم الطلاب في الاحتفالية التي أقيمت بالمدينة الشبابية، بحضور مدربي وجدى حسين، المنسق العام للتربية الخاصة بكفر الشيخ ورمضان إبراهيم عبدالحميد، وشيماء مصطفى.