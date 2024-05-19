طلاب التربية الخاصة بالبحيرة أبطال الجمهورية في المسرح المدرسي

أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بحصول منتخب التربية الخاصة بالبحيرة على المركز الأول كأبطال للجمهورية في مسابقة المسرح المدرسي لطلاب الإعاقة الذهنية وذلك بمسابقات التربية الخاصة التي أقيمت بمحافظة بورسعيد تحت رعاية الدكتور رضا حجازى - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

حيث قام الوزير بتوزيع الكؤوس والميداليات على الطلاب الفائزين في المسابقات، وتكريم أبناء التربية الخاصة بالبحيرة لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية وذلك خلال حفل ختام بطولة الجمهورية لأنشطة طلاب مدارس التربية الفكرية والدمج على مستوى الجمهورية والذي نظمته الإدارة العامة للتربية الخاصة تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم العام.

وقد أكد يوسف الديب - وكيل وزارة والتعليم بالبحيرة حرص الدولة على دعم ذوي الهمم في ظل رعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، مشيرا أن تعليم البحيرة يعمل بكافة قطاعاته على تقديم الأفضل دائما لأبنائه الطلاب وخاصة ذوي الهمم، مؤكدا على أن ما حققه اللاعبين من أبناء البحيرة ليس بجديد على أبنائنا من متحدي الإعاقة الذين يثبتون كل يوم إنهم نموذج للإرادة والتحدي لتحقيق الاحلام ورفع علم محافظة البحيرة عالياً.