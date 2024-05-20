تناولها بإنتظام.. أطعمة تعمل على تحسين صحة العين

الإهتمام بصحة العينين من الأمور التي لا يجب أن نغفل عنها بأي شكل كان ، فما سنزرعه اليوم سنحصده غدًا ، فبداية من الكشف الدوري على العينين ،يجب أيضًا الإهتمام بما نأكله ، وفيما يلي أهمرالأطعمة التي تعزز صحة العينين.

صحة العينين

بروكلي

يحتوي البروكلي على عناصر غذائية غنية تساعد على حماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وتقليل خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) وإعتام عدسة العين. وهو مصدر جيد لفيتامين C، الذي يدعم إنتاج الكولاجين في الأوعية الدموية للعين،كما يساعد محتواه العالي من الألياف في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يقلل من خطر اعتلال الشبكية السكري.

المكسرات والبقوليات

المكسرات والبقوليات غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مما يساعد على حماية العينين من تدهور الرؤية المرتبط بالعمر ومتلازمة جفاف العين. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة الأساسية، التي تحمي العينين من الجذور الحرة الضارة وتقلل من خطر الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

الخضروات الخضراء

الخضروات الخضراء مليئة بالعديد من العناصر الغذائية فهي غنية باللوتين والزياكسانثين، ومضادات الأكسدة القوية، التي تحمي عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وتقلل من خطر الضمور البقعي وإعتام عدسة العين، تعمل المستويات العالية من فيتامين C في الخضروات الخضراء على تعزيز صحة الأوعية الدموية في عينيك، ومن ناحية أخرى، يدعم فيتامين A الرؤية الليلية المثالية.

الجزر

يعزز الجزر الرؤية الصحية ويساعد على وقايتك من العمى الليلي والضمور البقعي المرتبط بالعمر، خصائص الجزر المضادة للأكسدة تحمي العينين من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة، كما أنه يحتوي على اللوتين والزياكسانثين، اللذين يدعمان صحة العين عن طريق تصفية الضوء الأزرق الضار وتقليل خطر إعتام عدسة العين.

البيض

يحتوي البيض على اللوتين والزياكسانثين ومضادات الأكسدة التي تحمي عينيك من الضوء الأزرق الضار وتقلل من خطر الضمور البقعي وإعتام عدسة العين المرتبط بالعمر، كما أنها مصدر لفيتامين أ، وهو أمر مهم للحفاظ على الرؤية السليمة ومنع العمى الليلي.

الأسماك

الأسماك غنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3، التي تساعد على حماية عينيك من الضمور البقعي المرتبط بالعمر ومتلازمة جفاف العين، وتساعد أوميغا 3 الموجودة في البيض على الحفاظ على تدفق الدم الأمثل إلى العينين، وتقليل خطر الإصابة بالجلوكوما