مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع 0.05 %

أغلق مؤشر الأسهم القطرية، تداولاته خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 19 مايو، على ارتفاع بلغ قدره نحو 5.28 نقاط، أي بنسبة ارتفاع بلغت نسبتها نحو 0.05 %، ليصل إلى مستوى 9707.81 نقاط .

الأسهم القطرية

وتم خلال الجلسة تداول فى أسواق الأسهم القطرية نحو 145 مليونًا و436 ألفًا و94 سهمًا، بقيمة بلغت 359 مليونًا و448 ألفًا و388.164 ريالًا، نتيجة تنفيذ نحو 12 ألفًا و355 صفقة في جميع القطاعات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق تعاملاته على ارتفاع

الأسهم البحرينية

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد 19 مايو، عند مستوى نحو 2,015.74 بارتفاع بلغ قدره نحو 6.60 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى نحو 776.40 نقطة محافظًا على إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم الأسهم البحرينية عند مستوى مليونين و976 ألفًا و956 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و228 ألفًا و361 دينارًا بحرينيًّا نفذت من خلال 70 صفقة.

الأسهم فى مسقط تنخفض بنسبة 0.22 %

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 19 مايو، عند مستوى نحو 4781.81 نقطة منخفضًا بما يصل الى نحو 10.4 نقاط، او بنسبة بلغت نحو 0.22 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 4792.18 نقطة.

وبلغت قيمة التداول الأسهم فى مسقط نحو مليونًا و971 ألف و307 ريالات عُمانية، منخفضة بنسبة 86.4 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي 14 مليونًا و449 ألفًا و513 ريالًا عُمانيًّا.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 19 مايو، على انخفاض بلغ نسبته نحو 0.19%، ليصل عند مستوى 2389.23 نقطة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق أسواق الأسهم الأردنية بما يصل الى نحو 4.0 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.6 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ نحو 2829 صفقة، بحسب وكالة الأنياء السعودية.