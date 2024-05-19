خبير مالي يتوقع عودة البورصة للصعود خلال تعاملات الأسبوع

تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن تشهد مؤشرات السوق خلال الأسبوع الجاري نشاطا ملموسا مستهدفة مستويات سعرية، نتيجة وصول العديد من الأسهم إلى مستويات متدنية وتمثل فرصة للاقتناص.

كما تتوقع أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس30 مستوي 27000 نقطة، كما تتوقع أيضا أن تكون منطقة 26450 نقطة مستوي مقاومة، ومنطقة 25300 نقطة مستوي دعم.

وكان أداء مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية قد اتسم بالأداء المتباين لتواصل بذلك المؤشرات حالة عدم استقرارها، متأثرة بالعمليات البيعية المكثفة للمؤسسات المالية المحلية، بعد توجيه جزء من محافظهم الاستثمارية لأدوات مالية أخري مثل أدوات الدين "أذون خزانة- سندات".

كما اتسمت قيم التداول بالتراجع، حيث دارت بين المتوسطات بين 2 إلى 3 مليار جنيه، مقابل 9 مليارات جنيه في الأشهر الماضية، وذلك بسبب حالة الترقب من المستثمرين.

رغم ذلك إلا أن السوق شهد نوعا من التماسك، خاصة بعد استقبال 14 مليار دولار الدفعة الثانية من مشروع استثمارات رأس الحكمة، كما شهدت بعض القطاعات تحركات ملموسة في ظل الأخبار الخاصة بهذه القطاعات.