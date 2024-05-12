البورصة تخسر 56 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم الأحد

تراجعت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد مستهل جلسات الأسبوع بصورة جماعية.

خسر رأس المال السوقي للأسهم نحو56 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.703.0 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 3.2% ليصل إلى مستوي 25155 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 4% ليغلق عند مستوى5528 نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 7927 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 1.2 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 2.5 مليار جنيه.