البورصة تستعيد ذاكرة الصعود وتربح 58 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس بصورة جماعية مدعومة من العمليات الشرائية التي قادها العرب والأجانب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 58 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.752.7 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 3.27% ليصل إلى مستوى 26142 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 3.46%، ليغلق عند مستوى 5665 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 100 الاأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 3.6%، ليغلق عند مستوى 8160 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 6.4 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 3.3 مليار جنيه.