6 خرافات حول متلازمة المبيض المتعدد الكيسات

تؤثر متلازمة المبيض المتعدد الكيسات على الفتيات بعد دخولهن سن البلوغ، ولهذا السبب من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نحصل على معلومات موثوقة حول هذا المرض، وكشف أطباء أمراض النساء من المملكة المتحدة عن الخرافات الستة الأكثر شيوعًا حول متلازمة تكيس المبايض.

الخرافة الأولى

مرض السكري يسبب متلازمة تكيس المبايض، ونظرًا لأن متلازمة تكيس المبايض تسبب تغيرات هرمونية، فإنها تعزز أيضًا مقاومة الأنسولين، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مع تقدمك في السن. أيضًا، إذا كنت تعانين من زيادة الوزن أو السمنة إلى جانب متلازمة تكيس المبايض ، فأنت أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري. وهذا هو السبب في أن هذه المتلازمة بالذات تسبب مرض السكري، ولكن ليس العكس.

الخرافة الثانية

النساء النحيفات لا يعانين من متلازمة تكيس المبايض وعلى الرغم من أن معظم ضحايا متلازمة تكيس المبايض يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، إلا أن الخصر النحيف لا يضمن الحماية من هذا الاضطراب. تعاني النساء النحيفات أيضًا من متلازمة المبيض المتعدد الكيسات ، على الرغم من أنها نادرة جدًا.

الخرافة الثالثة

جميع النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يعانين من نفس الأعراض . وفي الواقع تختلف أعراض هذه المتلازمة من حالة إلى أخرى. تشمل الأعراض الشائعة السمنة ومشاكل الدورة الشهرية أو غياب الدورة الشهرية، ولكن قد تعاني النساء أيضًا من نمو غير طبيعي للشعر الذكري (الشعرانية) وتغيرات هرمونية أخرى.

الخرافة الرابعة

عدم وجود كيسات في المبيضين يعني عدم وجود متلازمة تكيس المبايض . في بعض الحالات، لا يكتشف الأطباء وجود أكياس في المبيضين أثناء الفحص الروتيني بالموجات فوق الصوتية، وتعتقد النساء أنهن غير معرضات لخطر الإصابة بالمتلازمة. ومع ذلك، إذا كنتِ تعانين بالفعل من فترات غير منتظمة وعلامات مميزة أخرى لمتلازمة تكيس المبايض، فقد يوصي طبيبك بإجراء فحص عبر المهبل، وهو فعال بنسبة 100٪ في إنشاء هذا التشخيص.

الخرافة الخامسة

لا يمكن للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أن ينجبن أطفالًا . وبما أن المتلازمة تؤثر على عملية التبويض وتكوين البويضات، فإنها يمكن أن تسبب العقم. ومع ذلك، فإن بعض المرضى قادرون على إنجاب طفل دون أي علاج أو إخصاب في المختبر. يعد العقم مدعاة للقلق بالنسبة للنساء اللاتي يعانين من كبر حجم المبايض، وغياب الدورة الشهرية، والكيسات المتعددة، والشعرانية في سن مبكرة تصل إلى 20-23 عامًا. إذا كانت لديك كل هذه العلامات، فيجب أن تكون منتبهًا بشكل خاص لصحتك، ومراقبة نظامك الغذائي، والأدوية، والخضوع لفحوصات منتظمة مع الأطباء.

الخرافة السادسة

يمكن علاج متلازمة تكيس المبايض يمكن علاج متلازمة المبيض المتعدد الكيسات والسيطرة عليها، ولكن لا يمكن علاجها. تعتمد خيارات العلاج على شدة الحالة والمشاكل الصحية الأخرى. إذا كنتِ تعانين من السمنة المفرطة، أو تعانين من مشاكل في الغدة الدرقية أو مرض السكري، فإن علاج هذه الاضطرابات سيساعد في السيطرة على متلازمة تكيس المبايض لديك.