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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وداعية كلوب مع ليفربول

صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

صلاح
صلاح

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل الريدز لمباراة ولفرهامبتون والتي تجمع بينهما بعد قليل على ستاد أنفليد في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

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ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الأنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة



شهد التشكيل الأساسي تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح وبجواره كودي جاكبو، ولويس دياز.


جاء تشكيل ليفربول أمام ولفرهامبتون على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كونساه، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون
في الوسط: هيرفي إليوت، واتارو إندو، ألكسيس ماك أليستر
في الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز
في دكة البدلاء: كاليهير، جو جوميز، إبراهيما كوناتيه، كونور برادلي، كورتس جونز، دومينيك سوبولازي، راين، ونونيز، وديوجو جوتا.
 

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صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

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