ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الأنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة

يلتقي ليفربول مع نظيره وولفرهامبتون علي ملعب انفليد، ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي، اليوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الأمارات.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الأنجليزي

وتذاع مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتازعلي قناة bein sport hd 1 عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية والتي لديها حقوق بث مباريات الدوري الانجليزي.

وتُعد تلك المباراة هي الأخيرة للمدرب يورجن كلوب مع فريق ليفربول، حيث قرر الرحيل عن النادي نهاية هذا الموسم.

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أنه قد يفوض فيرجيل فان دايك، قائد الفريق، بعقد اجتماعات الفريق بعد " الأسبوع الأكثر ضغطًا في حياته".





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن كلوب صاحب الـ56 عاما يقود ليفربول في آخر يومين في مسيرته مع النادي، عقب إعلانه في يناير الماضي قراره بالرحيل عن الفريق قبل نهاية عقده بعد قضاء ثمانية أعوام ونصف العام مع الفريق.

وقضى كلوب أغلب أوقات الأسبوع الماضي يودع الموظفين والزملاء في ليفربول، وقام اللاعبون بتوديعه في حفل عشاء يوم الخميس الماضي، واعترف بسهولة بأنه ربما لا يكون في كامل تركيزه لتقديم المحاضرة النهائية للفريق قبل مواجهة وولفرهامبتون غدا الأحد، والتي ستشهد أكثر وداع مؤثر في أرضية ملعب أنفيلد.

وسيشهد ملعب أنفيلد عاصفة من المشاعر اليوم الأحد، حيث ستودع الجماهير مدربهم المحبوب، ولكن كلوب يريد، ربما بشكل غير واقعي، أن يكون التركيز على كرة القدم.