تشافي يعلن قائمة برشلونة أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن قائمة البارسا لمواجهة رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر أن يخوض برشلونة مواجهة رايو فاليكانو في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب مونتجويك الأولمبي.

قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، دييجو كوشين.

الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، جول كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت، ماركوس ألونسو.

وسط الملعب: أوريول روميو، بيدري، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي، جواو فيليكس، فيران توريس، لامين يامال، رافينها.