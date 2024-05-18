السبت 18 مايو 2024
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

منديل من الورق

منديل استخدمه برشلونة للتعاقد مع ميسي بيع بحوالي مليون دولار

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

قالت دار مزادات بونهامز خلال، امس الجمعة، إن المنديل الذي شهد تعهد برشلونة بضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو في عمر ال 13 عاما، إلى صفوف برشلونة بيع مقابل سعر 762400 جنيه إسترليني او (969 ألف دولار).

 

ليونيل ميسي الهداف التاريخي لنادي برشلونة

 

وتم التوقيع على المنديل في ديسمبر/ كانون الأول 2000، حين اتفق كارليس ريشاك، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، مع هوراسيو جاجيولي وكيل أعمال اللاعب، على ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أصبح فيما بعد الهداف التاريخي للنادي.

 

وجاءت اللحظة المحورية في تاريخ كرة القدم بعد لقاء ريشاك مع جاجيولي لتناول وجبة الغداء عقب المخاوف التي أبداها خورخي والد ميسي بشأن عدم استجابة النادي لضمه بعد خوض  ليونيل ميسي الأرجنتيني لاختبارات أولية مع النادي الكتالوني (لبرشلونة) .

 

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وكتب على المنديل الخاص بنادي بومبيا للتنس "إنه في 14 ديسمبر 2000 في برشلونة وبحضور السادة مينجيلا وهوراسيو، وافق كارليس ريشاك المدير الرياضي لنادي برشلونة وتحت مسؤوليته وبغض النظر عن أي آراء مخالفة، على التوقيع مع اللاعب ليونيل ميسي الأرجنتيني بشرط أن يتم ذلك بالمبالغ المتفق عليها".

 

وتم التوقيع رسميا على الاتفاق الذي صادق عليه رئيس النادي آنذاك جوان جاسبارت رسميا في نفس الليلة، وبعد شهر، أكمل برشلونة إجراءات التوقيع مع ميسي لبدء رحلته التي استمرت 20 عاما في النادي الكتالوني ، بحسب موقع الاسواق العربية.

 

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ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات

 

ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات

 

وساعد ليونيل ميسي الأرجنتيني  الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات برشلونة في تحقيق 35 لقبا، حيث شارك في 782 مباراة وسجل 674 هدفا.

 

وقاد ليونيل ميسي الأرجنتيني للفوز بلقب كأس العالم في 2022، ويلعب ميسي الآن مع نادي إنتر ميامي الأميركي في الدوري الأميركي.

 

وقال إيان إيلينج المسؤول البارز في دار بونهامز في بيان "نعم، إنه منديل ورقي، لكنه المنديل الشهير الذي شهد بداية مسيرة ليونيل ميسي الأرجنتيني ، لقد غير حياة ميسي ومستقبل نادي برشلونة ولعب دورا كبيرا في منح مليارات المشجعين حول العالم بعض أروع اللحظات في كرة القدم".

 

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