تعرّف على حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط

الأضحية 2024.. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبحث الكثيرون عن الأضحية وبعض الأحكام الخاصة بها، حيث يرغب كثير من المسلمين في أداء الشعيرة.

فيما يبحث الكثيرون عن حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط رغبة منهم فى تطبيقها بشكل جيد.

حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط:

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن سؤال أحد المتابعين حول حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط، قائلًا إن شراء صك الأضحية بالتقسيط جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولا يُؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى، ولا في حُصول الأجر والثواب عليها، لما ورد في السنة عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ».

حكم شراء صك الأضحية:

تابع مفتي الجمهورية السابق، خلال إجابته عن سؤال حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط، أن قيامُ المضحِّي بشراء صك الأضحية بالتقسيط عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسَّطًا؛ حيث أقرت الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يُغير من هذا الحكم كونُ المبيع أضحية أو غيرها، مؤكدًا أنه يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط، سواء أكانت الأقساط متقدمة على الذبح أم متأخرة عنه.

وقالت الدار عبر موقعها الرسمي، إن شراء صك الأضحية بالتقسيط جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ».

حكم الاستدانة لشراء الأضحية:

وتابعت: قد نص الإمام مالك، رضي الله عنه، على مشروعية الاستدانة للأضحية؛ لما لها من عظيم الفضل وكبير الثواب عند الله تعالى؛ قال الإمام ابن رشد المالكي في "المقدمات الممهدات" (1/ 435، ط. دار الغرب الإسلامي): [وتحصيل مذهب مالك: أنها من السنن التي يُؤمَر الناسُ بها ويُندَبُون إليها ولا يرخص لهم في تركها، فقد قال: وإن كان الرجل فقيرًا لا شيء له إلا ثمن الشاة فلْيُضَحِّ، وإن لم يجد فلْيَسْتَسْلِفْ] اهـ.