اليوم.. الأهلي يكشف تطورات إصابة على معلول

يستعد النادي الأهلي لإصدار بيان رسمي اليوم بالتشخيص النهائي لإصابة علي معلول لاعب الفريق الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة الترجي التونسي أمس حيث تؤكد المصادر داخل الأهلي إصابة معلول في وتر أكيلس ومن ثم الغياب عن مباريات الأهلي الفترة القادمة.

ويحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي راحة سلبية من التدريبات اليوم بعد العودة من تونس عقب خوض مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي.



وكان النادي الأهلي تعادل مع نظيره الترجي التونسي سلبيًّا، في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من دولة تونس عقب مباراة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي لعب على ملعب حمادي العقربي برادس.