سعر الذهب بمحلات الصاغة صباح اليوم الأحد

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

جاء ذلك في ضوء الأحداث الدولية الراهنة التي يشهدها العالم نتيجة الحروب والصراعات والتي تؤثر على اقتصادات الدول وكذلك على سعر المعدن الأصفر.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي سعر الذهب بمحلات الصاغة اليوم:

أسعارالذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3622 جنيهًا

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر نحو 3170 جنيهًا

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2717 جنيهًا

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25360 جنيهًا

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2415 دولارًا.

فيما تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه، ولا تزيد على 150 جنيهًا.