أسعار الذهب في مصر بختام التعاملات المسائية اليوم السبت.. بكام عيار 24 ؟
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18 مايو 2024، استقرارا بالتعاملات المسائية للصاغة؛ ليحافظ المعدن الأصفر على آخر ارتفاع سجله صباح اليوم.
قيمة ارتفاع سعر الذهب مقارنة بالأمس
ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت بنحو 22.9 جنيه
سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت زيادة بقيمة 20 جنيهًا
ارتفع سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت حوالي 17.1 جنيه
زاد سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت بقيمة 13.4 جنيه
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت زيادة 160 جنيهًا
سعر الذهب اليوم السبت في مصر بالتعاملات المسائية للصاغة
سعر جرام الذهب اليوم عيار 24
3622.9 جنيه للبيع
3600 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم عيار 21
3170 جنيهًا للبيع
3150 جنيهًا للشراء
سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت
2717.1 جنيه للبيع
2700 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم عيار 14
2119.4 جنيه للبيع
2106 جنيهات للشراء
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر
25360 جنيهًا للبيع
25200 جنيه للشراء