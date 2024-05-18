أسعار الذهب في مصر بختام التعاملات المسائية اليوم السبت.. بكام عيار 24 ؟

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18 مايو 2024، استقرارا بالتعاملات المسائية للصاغة؛ ليحافظ المعدن الأصفر على آخر ارتفاع سجله صباح اليوم.

قيمة ارتفاع سعر الذهب مقارنة بالأمس

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت بنحو 22.9 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت زيادة بقيمة 20 جنيهًا

ارتفع سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت حوالي 17.1 جنيه

زاد سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت بقيمة 13.4 جنيه

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت زيادة 160 جنيهًا

سعر الذهب اليوم السبت في مصر بالتعاملات المسائية للصاغة

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24

3622.9 جنيه للبيع

3600 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 21

3170 جنيهًا للبيع

3150 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت

2717.1 جنيه للبيع

2700 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 14

2119.4 جنيه للبيع

2106 جنيهات للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

25360 جنيهًا للبيع

25200 جنيه للشراء