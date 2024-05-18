أسعار الذهب تقفز بمنتصف تعاملات اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في محال الصاغة المصرية، ارتفاعًا، بعد الاستقرار الذي شهده المعدن الاصفر بتعاملات صباح اليوم، حيث زاد الجرام نحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفيما يلي تحديث لحظي لأسعار الذهب اليوم، وفقًا لآخر مستويات معلنة من الشُعبة العامة للذهب.

وكان سعر جرام الذهب قد ارتفع 25 جنيهاً للجرام مع بداية تعاملات اليوم ليصل إجمالي الزيادة 30 جنيها.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية، حيث تختلف أسعار الجرامات والأعيرة عن بعضها البعض، وتشتهر محافظات مصرية بإقبالها على أعيرة عن غيرها، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمات السعرية للوقوف على آخر المسجدات التي تطرأ على الأسواق المصرية، لعرضها على متابعي الوفد "كأسواق الحديد والأسمنت وأسواق الخضار والفاكهة والعملات العربية والأوروبية وأسعار الدولار، لاسيما الذهب الذي نحن بصدده الآن الذي شهد استقرارًا بالأسواق المصرية، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار الذهب اليوم السبت بمنتصف التعاملات

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2113 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2717 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3170 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3623 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2451 دولارا للأونصة، (تعادل الأوقية من عيار 24)، خلال تعاملات أمس الجمعة- اليوم عطلة رسمية بالبورصات العالمية-، بارتفاع بنسبة 1.61%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب بالمصنعية بكام؟

وتُعد المصنعية في المشغولات الذهبية هي الرسوم التي يقوم المشتري بدفعها إلى صاحب محل الصاغة، مقابل تصنيع المشغولات الذهبية المباعة، وقيمتها تختلف من محل إلى آخر، وتتراوح سعر المصنعية في الصاغة بين 150 إلى 200 جنيه للجرام، قد تصل إلى 300 جنيه في عدد من المحافظات.