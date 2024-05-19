ميدو: مباراة نهضة بركان تحتاج تركيز كبير وهذا الثنائي تواجده مهم

وجه أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، تحذيرا للاعبي الفريق الأبيض حول ارتكاب الأخطاء ضد فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي مساء اليوم الأحد في الثامنة بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أضاف ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "الأخطاء ممنوعة من لاعبي الزمالك أمام نهضة بركان، وتواجد أوباما مهم ولكن المؤشرات توضح أنه بعيد عن حسابات جوميز".

وتابع: "مصطفى شلبي شارك في التدريبات الأخيرة بشكل جيد ووجوده يمثل قوة للفريق، وأتمني التوفيق للجهاز الفني في اختيار العناصر التي ستخوض اللقاء".

وأشار أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، أن مباراة نهضة بركان المغربي صعبة للغاية في نهائي كأس الكونفدرالية.

أضاف ميدو أن مباراة نهضة بركان صعبة وتحتاج لتركيز جميع لاعبي الزمالك ونحتاج لهدف مبكر لإرباك الخصم من بداية اللقاء.

وواصل: "جماهير الزمالك ستصنع ملحمة تاريخية في استاد القاهرة، وهناك حالة تفاؤل بين الجميع وهذا الأمر يقلقني".

وأشار: "مباراة النهائي تحتاج إلى الاهتمام بكل التفاصيل الصغيرة والتعامل بحذر مع الكرات الثابتة، وأتمنى من جوميز أن يختار التشكيل الأمثل والمناسب للقاء".