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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيريرا يدعم الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية برسالة تحفيزية

فيريرا
فيريرا

وجه جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك رسالة لجماهير القلعة البيضاء قبل ساعات من المباراة المرتقبة في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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مدافع نهضة بركان: لا نخشى جمهور الزمالك وسنعود بالكونفدرالية إلى المغرب

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مدرب الزمالك: أتمنى أن تكون هناك عدالة في المباراة وأحترم نهضة بركان

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي مساء اليوم الأحد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد القاهرة الدولي.

وتبدأ مباراة الزمالك ونهضة بركان في الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة بتوقيت المغرب.

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بيومي: جوميز بدأ في ترك بصمته مع الزمالك.. والفوز على نهضة بركان في المتناول

وكانت مباراة الزمالك و نهضة بركان في دور ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، أنتهت لصالح الفريق المغربي بهدفين لهدف، وسجل هدف الأبيض الوحيد اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري.

كتب فيريرا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: أنه يوم القرار الكبير بالروح وعزيمة الفريق سنفوز بالكأس من أجل إسعاد الجماهير.. كل التوفيق للزمالك.

وكان الزمالك توج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسخة 2019 على حساب نهضة بركان بعد الفوز عليه في ركلات الترجيح. 

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