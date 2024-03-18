رد صادم من رئيس الهلال السعودي علي ضم ليونيل ميسي

لا زالت جماهير نادي الهلال السعودي تحلم بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق انتر ميامي الأمريكي الحالي، وتطالب جماهير الزعيم رئيس النادي لتجديد المفاوضات لضمه.

ليرد فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، علي جماهير الزعيم برد صادم بشأن صفقة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الفترة المقبلة.

وظهر فهد بن نافل ، في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الإجتماعي، وهو يرد على طلب مشجع هلالي بالتعاقد مع ليونيل ميسي في الميركاتو الصيفي القادم.



ليرد رئيس شركة الهلال السعودي، قائلا :” ليونيل ميسي .. لا”.

في سياق متصل، شهدت الساعات الماضية تقديم إدارة نادي الهلال خطاب رسمي إلى لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، من أجل تأجيل مبارياته خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين، دوري روشن.

وحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة نادي الهلال طلبت تعديل مواعيد عدد من مباريات في الدوري السعوي، والتي تتضارب بحسب ما تراه مع مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا.



حيث طلبت إدارة الزعيم، في خطابها، مراعاة الفريق في عدم ضغط المباريات، خاصة وأن الزعيم هو الممثل الوحيد للسعودية في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويبدأ الهلال مشواره بعد التوقف الدولي، بلقاء الشباب في الدوري يوم 30 مارس الجاري، على أن يلتقي بعدها الخليج في المسابقة ذاتها 2 أبريل المقبل، وبعد ذلك بـ3 أيام يستضيف الأخدود.