الأحد 05 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميسي يواصل تحطيم أرقامه القياسية ويقود إنتر ميامي لفوز عريض بالدوري الأمريكي

بوابة الوفد الإلكترونية

قاد الارجنتين ليونيل ميسي لاعب  انتر ميامي ، فريقه للفوز على نظيره نيويورك ريدز بول بسداسية مقابل هدفين خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد لحساب مواجهات الدوري الامريكي.

txt

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة لـ كولر قبل مواجهة الترجي بنهائي إفريقيا

وحملت سداسية الفريق الأمريكي إنتر ميامي كل من ماتيس روخاس الذي سجل هدفين أحدهما بصناعة ميسي والذي تألق وسجل هدف آخر ثم صنع بقية الاهداف التي حملت توقيع لويس سواريز ، لتشهد المباراه تسجيل ميسي هدف وصناعته خمس اهداف.

على صعيد متصل أعلنت رابطة الدوري الأمريكي، عبر بيان رسمي، تتويج ميسي بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر أبريل الماضي  بعد مشاركته في 4 مباريات بالدوري الأمريكي ، بمجموع 315 دقيقة.
وساهم  ميسي في 10 أهداف، سجل 6 منها وصنع 4 .

مواد متعلقة

رحلة برشلونة للبحث عن خليفة لـ قميص ميسي
الجريدة الورقية