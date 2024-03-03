ليونيل ميسي يواصل الأرقام القياسية

قاد ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي فريقه للانتصار على أورلاندو بخماسية نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم صباح الأحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

أحرز ليونيل ميسي هدفين ولويس سواريز مثلهما وروبرت تايلور هدف، واستطاع النجم الأوروجواياني من صناعة هدفين ليسهم بأربع أهداف في المباراة.

سواريز وميسي

بهدفيه، وصل الاسطورة ميسي إلى الهد رقم 500 في مبارياته بالدوريات في 586 مباراة فقط.

كما أن الهدف الخامس الذي سجله ميسي برأسه هو الهدف رقم 27 الذي يسجله برأسه طوال مسيرته.

ميسي

كما تجاوز ميسي، كريستيانو رونالدو بتسجيل الأهداف بدون إحتساب ركلات الجزاء بعدما وصل البرغوث الأرجنتيني إلى 716 هدف، بينما رونالدو 715 هدف.

وصرح ميسي قائلا: الحقيقة أنني سعيد جدًا، نحنُ نعرف من هو سواريز، وما يمكنه القيام به، وأعتقد أن كل الناس يعرفون ذلك، أليس كذلك؟