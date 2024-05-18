الاتحاد العام للمصريين في الخارج يتابع أوضاع الطلاب المصريين في قرغيزستان

يتابع المهندس اسماعيل علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، مع الجهات المعنية بمصر والخارج ما يحدث للطلبة المصريين في قرغيزستان، تحديدا في مدينه بشكيك منذ أمس.

وأكد المهندس اسماعيل علي رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، في تصريحات صحفية له، تواصلنا مع الخارجية والجهات المختصة، للوقف على آخر الاوضاع، خاصة وأن هناك سكن اخر للمصريين نحاول نقلهم على دفعات وتواصلنا مع المسؤولين في الدولة ومع المفتي ومع جهات كثيره جدا لحل المشكلة وتهدئه الاوضاع.

وذكر رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج أن الطلاب والمصريين عامه في قرغيزستان متواجدون في بيوتهم لم يذهبوا الى اي عمل وطلبنا من جميع أبناء الجالية ان تلتزم بيوتها ولا يخرجون ابدا تحت اي ظرف من الظروف خصوصا بعد غروب الشمس تامين لهم لأن هناك كثير من الاحداث تحدث داخل الدوله وحاله من الهلع ومن الخوف بين الشباب والطلاب والفتيات لما يحدث ولما يشاهدونه تباعا من على السوشيال ميديا لما حدث للجليات المختلفه هنا خصوصا الباكستانيين والتهديدات المتلاحقه للجاليات العربيه.

وجاء بيان وزارة الداخلية في جمهورية كردستان عن الأحداث التي حدثت بين المجموعات من الشباب العرب وبين الشباب الترغيز وتلخص فيه الاحداث من يوم 13 مايو وتفيد بان الجاليه المصريه او الشباب المصري لم يخطئوا في اي شيء بل كانوا يدافعون عن مكانهم وعن سكنيهم وعن الطالبات زميلاتهم الموجودات في السكن وتحفظت وزاره الداخليه على ثلاثه من الطلاب المصريين لمسالتهم في واقعه الضرب وتم القبض على اثنين من الاربعه المهاجمين وفره واحد وتتابع وزاره الداخليه ببيانها كافه الاحداث.

وهذا البيان يوضح تماما ان الشباب المصريين والطلاب المصريين كانوا يدافعون عن انفسهم بعد اقتحام سكنهم من خلال مجموعه من الشباب القرغيز.

هذا ويواجه مجموعة من الطلاب المصريين والعرب وجنسيات أخرى في مدنية بشكيك عاصمة جمهورية قيرغيزستان الروسية، منذ أمس، أزمة بسبب تعرضهم لهجوم من مجهولين أثناء تواجدهم في سكنهم.

وأسفر هذا الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى فضلا عن محاصرة قوات الأمن لموقع الحادث.