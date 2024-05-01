أمين الاتحاد العام للمصريين بالخارج معلقًا على زيارة أمير الكويت: تعكس عمق العلاقات الطيبة والأخوية بين البلدين

قال المستشار علاء سليم أمين عام الإتحاد العام للمصريين في الخارج ونائب رئيس الجالية المصرية في دولة الكويت السابق، إن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مصر زيارة تاريخية وتعكس عمق العلاقات الطيبه والأخوية بين البلدين الشقيقين، وتؤكد علي توافق رؤية الزعيمين الشقيقين في مختلف القضايا المصيرية على المستوى العربي أو الإقليمي .

وقال " سليم " في بيان له أن فترة حكم الرئيس السيسي شهدت تنامي في العلاقات المصرية الكويتية وشهدت زخمًا كبيرًا، لا سيما في ظل متانة العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين، حيث زدادت رسوخًا ومتانة في ظل رعاية الرئيس السيسي وأمير الكويت لها.

وأوضح، أن الزعيمين سيدعم ويعزز التعاون في إطار العلاقات الرائعة والقائمة على علاقات أكبر هي علاقة النسب والأخوة والدين واللغة والمحبة بين أبناء الشعبين .

وأثني " سليم " على العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والكويتي، والقائمة على المحبة والود المتبادل ، كما أشار أن الجالية المصرية في دولة الكويت تحظى باهتمام ورعاية كبيرين من جانب القيادة في الكويت والشعب الكويتي الشقيق، وقد كانت مصر وستظل في قلوب الكويتيين كما هو الحال بين أبناء مصر الذين يضعون الكويت وشعبها وقادتها في مكانة غالية.

وأعرب " سليم " عن تفاؤله من زيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إلى القاهره حيث تعزز تلك الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين ، وتدعم الشراكة بينهما، مثمناً دور الكويت في الوقوف الي جانب مصر والقرار المصري في العديد من المواقف التاريخيه التي عبرت عنها شهامه حكام الكويت علي مر التاريخ .