صور.. الاتحاد العام للمصريين بالنمسا والإعلاميون على مائدة إفطار السفير

اختار السفير محمد الملا سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية، أن يكون ختام سلسة موائد الإفطار الرمضانية التي أقامها بمنزله وخصصها لأبناء ورموز الجالية المصرية بالنمسا والتي وافقت اليوم الإثنين التاسع والعشرين من رمضان المبارك، أن يكون هذا اليوم للاتحاد العام للمصريين بالنمسا برئاسة المهندس حسام بازينة والإعلاميين المصريين المعتمدين بالنمسا وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.



ولبى دعوة السفير المصري بالنمسا على مأدبة الإفطار عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين خارج العاصمة النمساوية فيينا وكان في مقدمتهم عميد الجالية المصرية بالنمسا الدكتور محمد عزت جويد والدكتور طلعت الخولي رمز الجالية المصرية بمدينة جراتس.

وفي كلمة قصيرة تحدث السفير محمد الملا معربا عن اعتزازه بأبناء الجالية المصرية في النمسا مؤكدا أنها من الجاليات التي نعتز بها نظرا لما تتمتع به من ترابط وعدم إثارة المشاكل في بلد المهجر هذا الذي يترك انطباعا رائعا لدى السلطات والحكومة النمساوية.



وأضاف السفير محمد الملا أن البعثة الدبلوماسية المصرية بالنمسا تعمل، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تذليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تواجه أبناء الجالية المصرية في النمسا.



وتوجه بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالشكر للسيد السفير محمد الملا على الدعوة الكريمة مؤكدا أن العلاقات الوطيدة التي نسجها السفير الملا منذ أن تولى شرف رئاسة البعثة الدبلوماسية المصرية بالنمسا مع أبناء الجالية في كل المقاطعات النمساوية عززت العلاقة ما بين أبناء الجالية وسفارتهم بشكل ملفت؛ ذلك الذي يأتي في سياق السياسة التي اتبعها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى مقاليد الحكم بأهمية وضرورة التواصل مع أبناء الجاليات المصرية في الخارج وهو ما عمل على تحقيقه بكل كفاءة السفير محمد الملا.

ومن ناحيته قال حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا إننا سعداء بتلبية دعوة السيد السفير محمد الملا والتي جاءت تأكيدا على العلاقة التي تجمع اتحادنا بالسفارة المصرية وهي علاقة ممتدة منذ أكثر من خمسة عشر عاما حينما افتتح اتحادنا السفير الدكتور إيهاب فوزي سفير مصر الأسبق بالنمسا، ومنذ تلك اللحظة والاتحاد يقوم بدور وطني مشهود خاصة في المواقف الحاسمة والمناسبات الهامة والتي كان على رأسها الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي أتت للرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة التنفيذية زعيما لمصر.



أما رؤوف خليل ممثل الاتحاد العام للمصريين بالنمسا في مدينة بروك وكلاجنفورت فأعرب عن سعادته بالدعوة التي تلقاها على مأدبة إفطار رمضانية مؤكدا أن مثل هذه المناسبات الدينية فرصة للتعبير عن المحبة بين المصريين جميعا: أقباط ومسلمين، وتوجه للسفير الملا بالشكر على إتاحة الفرصة لتهنئة الأخوة المسلمين بعيد الفطر المبارك.

وفي الختام ذكر أحمد نصار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن السفير محمد الملا سيترك أثرا رائعا في نفوس أبناء الجالية المصرية هذا الذي يأتي امتدادا لكبار الدبلوماسيين المصريين الذين شغلوا منصب سفير مصر بالنمسا وفي مقدمتهم معالي وزير الخارجية سامح شكري الذي تشرفنا به سفيرا لمصر بالنمسا، متوجها بالشكر للسفير الملا على الدعوة الكريمة.



ومن الجدير بالذكر أن الإعلامي أسامة نصحي مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بفيينا والإعلامية دعاء أبو سعدة مندوبة الأهرام بالنمسا والإعلامي خالد أبو بكر مراسل قناة القاهرة الإخبارية كانوا في مقدمة المدعوين على مأدبة الإفطار.



هذا وكان القنصل المصري العام في النمسا المستشار محمد البحيري قد حضر حفل الإفطار الذي دعى له السفير الملا.

received_1376122099752621

received_1460497728227675

received_2965645736911521

received_338567945871514

received_967652558363176

received_1204142740959544