الاتحاد العام للمصريين في الخارج يهدي درع التكريم للمستشار محمد رأفت

بمناسبة قرب انتهاء فترة خدمته بالقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في العاصمة البريطانية لندن قام الاتحاد العام للمصريين في الخارج في بريطانيا مع مجموعة من رموز الجالية المصرية بتكريم المستشار محمد رأفت؛ بمناسبة قرب انتهاء مدة خدمته هناك بعد فترة قضاها في خدمة الجميع مؤدياً لدوره الوظيفي بالشكل الراقي المطلوب متعاونا مع الجميع في إنجاز كافة أعماله القنصلية بشكل جيد وفي خدمة أبناء الجالية المصرية في المحيط الذي تقدم فيه القنصلية المصرية خدماتها .

وقدمت المهندسة مرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا، وبعض الأعضاء ممثلي الاتحاد درعاً تكريمياً مقدم من الاتحاد العام للمصريين في الخارج وشهادة تقدير مقدمه له تكريماً أيضا لدوره البارز في هذا المجال، حيث يعتبر واحدا من أبناء مدرسة الدبلوماسية المصرية الشهيرة .

وقد تم التكريم في حضور القنصل العام لجمهورية مصر العربيه في بريطانيا وراعي أبناء الجالية المصرية هناك السفير/ محمد ابو الخير، حيث تشهد القنصلية في عهده تجديدا لم يحدث من قبل والذي عبر عن مدى سعادته بتكريم المستشار محمد رأفت الذي عمل دون كلل وقام بدوره المنوط إليه بفخر شديد وأدى ماهو مطلوب منه خلال الفترة التي قضاها وأنه كان ممثلا رائعا لزملاءه العاملين في البعثه .

وشكر المستشار / محمد رأفت الجميع على هذه الإحتفالية الجميلة وقال أنه سعيد بدرع التكريم والتقدير الذي لاقاه من إخوانه المصريين أعضاء الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا، وأنه تقدير لكل الزملاء في القنصلية وعلى رأسهم سعادة القنصل العام السفير محمد أبو الخير فهو الداعم والمشجع في العمل وما تحقق من شيئ جميل كان له وأسرة البعثة المصرية في لندن دور كبير فيه.

وشكر المستشار كل من تفضل بالتكريم وتمنى لهم مزيد من التوفيق في خدمة أبناء الجالية في انجلترا .

وقالت المهندسة ميرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين، إن تكريم المستشار محمد رأفت واجب مستحق فقد كان مثالا للعمل الدؤوب خصوصا وأن طبيعة العمل مع الجاليات له طبيعة خاصة في أوقات العمل أو في غيرها وكان متجاوباً متعاوناً معنا في خدمة إخوانه من أبناء الجالية وحريصاً على التعاون وتذليل كل الصعاب أمام الحالات الانسانية والمساعدة في إنجاز كافة المعاملات القنصلية المطلوبه .

كان القنصل العام السفير محمد ابو الخير حاضراً مراسم التكريم كما حضره ايضا من أبناء الجالية وأعضاء الإتحاد م. مجدي عبد الخالق ، ا.خالد نشأت ، ا. إسماعيل خميس ، فقد تمنى جميع الحضور للمستشار رأفت بالتوفيق والسداد في مسيرته الجديدة .