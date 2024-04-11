الاتحاد العام للمصريين بإيطاليا يكشف عادات وطقوس العيد (شاهد)

قال الدكتور إبراهيم يونس رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في إيطاليا، إنّ أجواء العيد في إيطاليا جميلة ودائما ينتظرها المصريون سواء عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى.

وأضاف "يونس"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: "في عيد الفطر، نعيش شهر رمضان بالكامل ما بين المساجد والأدعية وصلاة التراويح نحاول الحفاظ على قيمنا وثقافتنا وعاداتنا المصرية ونرتبط بجميع المناسبات الدينية والسياسية أيضا".

إيطاليا من أكبر تجمعات المصريين على مستوى أوروبا

وتابع رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في إيطاليا: "في كل مدينة إيطالية، يتجمع المصريون بأماكن معينة، إذ تعتبر إيطاليا من أكبر تجمعات المصريين على مستوى أوروبا، ويوجد بها نحو 630 ألف مصري، أما المدن الكبيرة التي توجد بها التجمعات فهي روما وميلانو وتورينو وبولونيا".

تدشين بعض الرحلات في المدن القريبة والمعالم الإيطالية

وواصل: "العيد يشهد مشاعر طيبة بين المصريين ومظاهر خاصة ونلتقي جميعا على طقوس عظيمة، كما يتم تدشين بعض الرحلات في المدن القريبة والمعالم الإيطالية الموجودة حولنا".

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بمرض السكري خلال عيد الفطر

وكانت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد التغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، كشفت عن مجموعة من النصائح المهمة لتجنب الإصابة بمرض السكري بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وقالت مروة شعير خلال لقائها مع نهاد سمير وعبيدة أمير مذيعتا برنامج "صباح البلد" والمذاع على قناة صدى البلد، إن هناك الكثير من العادات الغذائية السيئة التي يمارسها الأشخاص في عيد الفطر المبارك، من خلال الإفراط في تناول الحلويات والمنبهات بمختلف صورها.

وتابعت مروة شعير: الإفراط في القهوة والنسكافية بالمبيضات له العديد من الأضرار الجسيمة التي تسبب في زيادة الوزن، ومن الأفضل شربهما بدون إضافة أي مواد سكرية عليهم.

وأوضحت مروة شعير، أن الكحكة أو الغريبة أو البسكويت فيها نحو 200 سعرة حرارية، كما أن الإفراط في تناول حلويات العديد قد لا يسبب الإصابة بالسمنة فقط، بل يهدد بالإصابة بمرض السكري.

وأكملت: هناك العديد من الفئات العمرية من المواطنين في مرحلة ما قبل السكري، لو المواطنين دول صحيوا كل يوم على البيتي فور والكحك ممكن يتسببوا في الإصابة بالسكري.

وأردفت: الإفراط في تناول المشروبات الغذائية أو تناول الشكولاتة له العديد من الأضرار على صحة المواطن.