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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

احتفال الاتحاد العام للمصريين بيسري الكاشف لحصوله على الوسام الملكي بهولندا

احتفال المصريين بهولندا
احتفال المصريين بهولندا

احتفل الاتحاد العام للمصريين بهولندا مساء أمس بمدينة اوترخت بالمؤتمر السنوي العام وقد بارك الاتحاد رئيسه يسري الكاشف بمناسبة حصوله على الوسام الملكي الهولندي بدرجة فارس.

حضر الاحتفال عدد كبير من قيادات المنظمات والمؤسسات والجمعيات المصرية والعربية وشخصيات عامة وذلك في جو من الألفة والمحبة بين الجميع.

بدء الحفل بالسلام الجمهوري المصري وقام  نائب رئيس الاتحاد أحمد الشيخ بالترحيب بالضيوف.

واستعرض الحفل فقرات موسيقية وغنائية، ومسبقات وتقديم جوائز وبوفيه مفتوح للوجبات الخفيفة.

وألقى يسري الكاشف كلمة بالشكر لجميع الحضور وأعرب عن سعادته الكبيرة بهذا الاحتفال.

وتوالت كلمات الإشادة من بعض الضيوف على تاريخ يسري الكاشف الطويل في العمل الجماعي التطوعي على مدار الأعوام السابقة.

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