الأفراح مستمرة.. فرحة عارمة تغمر جماهير المحلة بعد الصعود للممتاز

حالة من الفرحة تسيطر على الشارع المحلاوي بعد نجاح الفريق الأول لكرة القدم فى العودة والتأهل للدوري الممتاز، على حساب بروكسي فى المباراة التى أقيمت بملعب بابايارا بكوماسى. بملعب بروكسي بأبو المطامير، في ختام مباريات دوري المحترفين "مرحلة الصعود".

وكان فريق غزل المحلة بقيادة "أحمد عيد عبدالملك" قد تأهل للدوري الممتاز رسميًا بعد فوزه على بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت بينهما بملعب بروكسي بأبو المطامير، في ختام مباريات دوري المحترفين "مرحلة الصعود".

احتفالات فريق المحلة

احتفالات فريق المحلة

احتفالات فريق المحلة

احتفالات فريق المحلة

موقف الفريقين بعد الجولة الختامية :

هذا الفوز صعد بغزل المحلة للدوري الممتاز رسميًا بعدما انفرد بالمركز الثاني برصيد (52) نقطة بينما حسمت نتائج الفرق المنافسة تأهل حرس الحدود لدورة الترقي لحسم بطاقة الصعود الثالثة.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد الجولة الختامية :

1- بتروجيت 64 نقطة

2- غزل المحلة 52 نقطة

3- حرس الحدود 49 نقطة

4- لافيينا 48 نقطة

5- وادي دجلة 46 نقطة

6- طنطا 39نقطة

7- السكة الحديد 38 نقطة

8- راية 38نقطة

9- بروكسي 37 نقطة

10- القناة 36نقطة