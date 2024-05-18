السبت 18 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 5 اشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الحر شبرا بنها 

بوابة الوفد الإلكترونية

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص بالطريق الحر شبرا بنها أمام نزلة منيا القمح الزقازيق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

إصابة 5 اشخاص في  حادث تصادم سيارتين بالطريق الحر شبرا بنها 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى وسيارة ميكروباص أمام نزلة منيا القمح الزقازيق بالطريق الحر شبرا بنها بمحافظة القليوبية ووقوع عددا من المصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية وقوع حادث التصادم بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة وإصابة  5 أشخاص زينب. م. ف 45 سنة عبدالرحمن. ع. ك 29 سنة، سماح. ر. ح 56 سنة، نهى. ك. م 34 سنة، أدم. ع. م 26 سنة وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 6 فتيات في حادث تصادم 4 سيارات ملاكي بالمنصورة

وفي وقت اخر ، شهد الطريق الدائري في المنصورة  إصابة ست فتيات، بإصابات مختلقة، إثر حادث تصادم 4 سيارات ملاكي، تم نقل المصابين الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق . 

وتلقت الأجهزة الامنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين أربع سيارات ملاكي.

انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان الحادث و3 سيارات إسعاف وتبين إصابة 6 فتيات.

خلف الحادث عن   إصابة  سارة ماجد الجندي 19 عاما مقيمة شارع الترعة- المنصورة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأيضا إصابة مريم عبد العزيز عثمان 19 عاما  مقيمة شارع  الترعة -المنصورة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم،  وإصابة هالة علي عبد السلام 19 عاما مقيمة شارع الترعة- المنصورة  بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. 

كما أصيبت شهد حسام حامد 18 عاما  مقيمة شارع الترعة-  المنصورة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ندى صابر الطباخ 18 عاما،  مقيمة شارع الترعة - المنصورة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكذلك إصابة  حنان ماجد الجندي 18 عاما ومقيمة شارع الترعة- المنصورة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابات الى المستشفى العام ورفضوا تحرير محضر بالواقعة بعد التأكد من سلامتهم وتلقيهم العلاج.

 

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