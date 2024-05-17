لقي صبي مجهول الهوية، مصرعه أسفل عجلات سيارة ملاكي خلال عبوره الطريق، اليوم الجمعة، بطريق سنورس الفيوم الزراعي عند مدخل السبعة نصب، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع صبي دهسته سيارة خلال عبوره الطريق بالفيوم

وتلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع صبي، مجهول الهوية، دهسًا أسفل عجلات سيارة ملاكي، بطريق الفيوم سنورس الزراعي.

وانتقل ضباط مركز شرطة سنورس إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّه خلال عبور صبي، مجهول الهوية، صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية، فسقط أرضًا ولقي مصرعه على الفور، إثر إصاباته المتعددة جراء الحادث.

واستدعت قوات الشرطة، سيارة إسعاف، إذ جرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت مفتش الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الحادث وظروفه وملابساته، وكلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات لكشف هوية مرتكب الحادث والقبض عليه.

بسبب خلافات سابقة..طعن شاب علي يد اخر بالمنيا

كما لقي شاب مصرعه ، في مدينة المنيا جراء تعرضه لعدة طعنات من آخر، بسبب خلافات سابقة بينهما، تم نقل جثمان الشاب إلى المشرحة بالمستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات.

أُبلغت الأجهزة الأمنية في المنيا بوقوع حادثة قتل تتعلق بالشاب (ف.ا)، البالغ في العقد الثاني من عمره، والذي تم نقله إلى المستشفى جثة نتيجة للطعنات التي تعرض لها، تم التحفظ على الجثمان في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، تبين أن هناك خلافات سابقة بين الشاب القتيل والمتهم (م.ع)، والذي قام بطعنه بأداة حادة متعددة المرات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، تم تحرير محضر بالواقعة وتم تحويل المشتبه به إلى النيابة العامة.

قررت النيابة العامة نقل جثمان الشاب إلى المشرحة بالمستشفى وتكليف أحد أطباء الطب الشرعي بتنفيذ التشريح لتحديد طبيعة الإصابات وسبب الوفاة وتحديد تاريخ وطريقة وقوع الحادثة، بالإضافة إلى التحقق من السلاح المستخدم في الجريمة.

الاستماع لأقوال صاحب شقة انتحر منها نقاش في الزيتون

تستمع نيابة شرق القاهرة إلى أقوال مالك شقة سقط منها عامل أثناء عمله بنقاشة الشقة قفز من الطابق الـ11، وإقدامه على الانتحار لعدم قدرته على تجهيز ابنته في الزيتون، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وقال مالك الشقة انه تفاجأ بالواقعة وأن العامل كان يُجري تشطيبات بالشقة ولا يعرف شيئا عن الحادث أو وقوعه، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.

وتلقى قسم شرطة الزيتون بالقاهرة ،بلاغا من الأهالى بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين أنه تم العثور على جثة عامل مصاب بتهشم وكسور وسحجات فى جميع انحاء الجسم، وتبين من التحريات أن العامل قفز من الطابق الحادى عشر من شقة يعمل بها.

وكشفت التحريات أنه يعمل نقاش ويتردد منذ أسبوع على الشقة التى قفز منها للقيام بـأعمال النقاشة ولكنه كان يعانى من حالة نفسية سيئة لاقتراب موعد زفاف ابنته وعدم قدرته على تجهيزها.

ويوم الواقعة توجه للشقة الذي يعمل بها، وقفز من البلكونة ليسقط من الطابق الـ11، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.