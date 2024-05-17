ضبط قضايا إتجار بالعُملة بقيمة 22 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ‏ضرباتها الأمنية المستمرة لضبط ‏مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع ‏بالنقد الأجنبى.‏

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جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم ‏الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة ‏بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول ‏والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما ‏تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى ‏للبلاد.‏

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع ‏الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال ‏العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعةعن ضبط عدد من ‏قضايا"الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة

‏(22مليون جنيه). ‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. ‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات ‏القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدان ‏باستعراض القوة ‏والتلويح بالعنف في مصر ‏القديمة بالحبس لمدة 6 أشهر وألزمته ‏بالمصاريف.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود ‏أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد ‏الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ ‏عمرو تاج الدين وكيل النيابة، والأستاذ محمد ‏طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد ‏العزيز.ن أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في ‏يوم 1 يتاير 2016 بدائرة قسم مصر القديمة ‏‏استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ‏ضد المجني عليه محمد علام وكان ذلك بقصد ‏ترويعه وإلحاق الأذى المادي ‏والمعنوي به ‏وفرض السطوة عليه. ‏

وجاء ذلك بأن تجمع المُتهمون وتوجهوا لمحل ‏تواجد المجني علي سالف الذكر حال حمل ‏الأول سلاحاً نارياً وما أن تمكنوا ‏منه حتى ‏باغتوه بالاعتداء عليه مستخدمين ذلك ‏السلاح، مما ترتب عليه تكدير أمنه وسكينته ‏وتعريض حياته للخطر. ‏

وقد وقع بناءً على ارتكابهم تلك الجريمة ‏الجرائم تالية الوصف، إذ أنهم في ذات ‏الزمان والمكان سالفي البيان: ‏

حازوا وأحرزوا بغير ترخيص بالذات ‏والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد ‏خرطوش"، وحازوا وأحروا طلقات ‏تستعمل على ‏السلاح المشار ‘ليه. ‏

كما أحدثوا بالمجني عليه محمد علام عمداً مع ‏سبق الإصرار بأن أطلق المتهم الأول من ‏بينهم عياراً نارياً صوب المجني عليه ‏فأحدث ‏به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي ‏وكذا التقرير الطبي المرفق والتي أعجزته ‏عن أشغاله الشخصية مدة لا ‏تزين عن 21 ‏يوماً. ‏