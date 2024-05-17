الجمعة 17 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يرتدي الطاقم الأسود أمام الترجي بنهائى دوري أبطال إفريقيا

الاجتماع الفني لمباراة
الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجى

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا ظهر اليوم، بأحد الفنادق القريبة من فندق إقامة الأهلي.

إقرأ أيضًا..

txt

يد الأهلي يواجه الزمالك في أولي مباريات نهائيات الدوري


حضر الاجتماع الفني الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، والكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، ومندوبو الترجي وممثلو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.
وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الطاقم الأسود، بينما يرتدي فريق الترجي زيه التقليدي المكون من القميص الأصفر والأحمر.
وتمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.
ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في الثامنة مساء غد السبت بتوقيت تونس «العاشرة بتوقيت القاهرة» في ذهاب الدور النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

مواد متعلقة

جالية العالم العربي في إيطاليا ونقابة الأطباء توقع بروتوكول تعاون دولي مع تونس

حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق فى حوار مع «الوفد»: إسرائيل تريد «ابتلاع» العالم العربى

سعد لمجرد يطلق أحدث أعماله الغنائية "عندي فكرة" برفقة يسرا محنوش

ديو "عندي فكرة" يجمع بين سعد لمجرد ويسرا محنوش بتوقيع الموسيقار طلال

ألوان النود الناعم تبرز جمال ملامح نوال الزغبي

لطيفة ترثي والدتها الراحلة برسالة مؤثرة

ديو يسرا محنوش وسعد لمجرد من ألحان الموسيقار طلال.. قريبًا

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى
الجريدة الورقية