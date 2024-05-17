يد الأهلي يواجه الزمالك في أولي مباريات نهائيات الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يلتقي مع نظيره فريق الزمالك في أول لقاءات نهائي بطولة الدوري الذي يقام بنظام Best of 3.

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تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، ويعتبرها الجهاز الفني في غاية الأهمية لتأكيد التفوق ومواصلة المشوار بقوة ووضع خطوة مهمة نحو اللقب.

حرص الإسباني ديفيد ديفيز خلال المران الذي أقيم أمس على التركيز الشديد على التدريبات التخصصية السرعات في إنهاء الهجمات والدفاع القوي، مع شرح الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الماضية للفريق.