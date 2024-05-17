عاجل
سرايا القدس تقضي على قناص إسرائيلي في جباليا
الجمعة 17 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يد الأهلي يواجه الزمالك في أولي مباريات نهائيات الدوري

يد الأهلي
يد الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يلتقي مع نظيره فريق الزمالك في أول لقاءات نهائي بطولة الدوري الذي يقام بنظام Best of 3. 

إقرأ أيضًا..

txt

اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي بدوري الأبطال

تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، ويعتبرها الجهاز الفني في غاية الأهمية لتأكيد التفوق ومواصلة المشوار بقوة ووضع خطوة مهمة نحو اللقب.

حرص الإسباني ديفيد ديفيز خلال المران الذي أقيم أمس على التركيز الشديد على التدريبات التخصصية السرعات في إنهاء الهجمات والدفاع القوي، مع شرح الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الماضية للفريق.

مواد متعلقة

‏عودة مصطفى شوبير أبرز ملامح مران الأهلي ‏

الأهلي يتخذ قرارًا بشأن ديانج

شوبير يُهاجم منتقدي حسين لبيب بعد تصريحاته عن غرامة كهربا

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد ‏الجزائري

جمعة: الاسراء والمعراج معجزة أكدت على وحدة الرسالة وربطت عالم الغيب بالشهادة

حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق فى حوار مع «الوفد»: إسرائيل تريد «ابتلاع» العالم العربى

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات

تعرّف على حكم الشرع فى شرب الدخان

الجريدة الورقية